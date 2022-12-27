Энергетический регулятор проведет вторую волну проверок облэнерго

Фото: регулятор энергетического рынка решил еще раз проверить облэнерго (GettyImage)

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведет вторую волну проверок облэнерго относительно отключений электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НКРЭКУ.

Об этом шла речь сегодня, 27 декабря, на заседании Комиссии. Внеплановые выездные проверки будут проведены в Винницкой, Закарпатской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Одесской, Полтавской и Киевской областях. На заседании комиссии отметили большое количество жалоб потребителей по несоблюдению облэнерго графиков выключения света, поэтому было принято решение о второй волне проверок таких предприятий: АО "Винницаоблэнерго";

ЧАО "Закарпатьеоблэнерго";

ОАО "Тернопольоблэнерго";

АО "Хмельницкоблэнерго";

ЧАО "Львовоблэнерго";

АО "ДТЭК Одесские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские электросети";

ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети";

АО "Полтаваоблэнерго".