ua en ru
Пн, 02 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Энергетическое перемирие" в прошлом: РФ возобновила атаки на энергосистему Украины

Украина, Понедельник 02 февраля 2026 11:39
UA EN RU
"Энергетическое перемирие" в прошлом: РФ возобновила атаки на энергосистему Украины Фото: из-за вражеских ударов есть обесточивания в четырех областях (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

"Энергетическое перемирие" закончилось и Россия снова наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины. В результате обстрелов есть обесточивания в нескольких областях.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра энергетики Артем Некрасов во время брифинга.

"В результате атак врага на энергетическую инфраструктуру обесточены потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях. Продолжаются восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных в результате вражеских атак", - сказал он.

В Киеве и Киевской области фиксируется дефицит мощностей - возвращение столицы к почасовым графикам отключений состоится, когда работа энергосистемы стабилизируется.

"Из-за сложных погодных условий без электроснабжения остаются более 160 населенных пунктов в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях", - рассказал Некрасов.

Он отметил, что работники облэнерго восстанавливают поврежденные линии в круглосуточном режиме.

"В отдельных регионах страны из-за сложной ситуации в энергосистеме вынужденно применяются аварийные обесточивания. После стабилизации ситуации потребители вернутся к прогнозируемым почасовым графикам", - отметил замминистра.

Энергетическое перемирие

Напомним, 29 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой на целую неделю воздержаться от обстрелов Киева и других городов. По его словам, глава Кремля на это согласился.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков позже подтвердил согласие РФ на энергетическое перемирие, однако только до 1 февраля.

В то же время аналитики отметили, что мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления дронов и ракет.

Отметим, вчера, 1 февраля, россияне атаковали дроном служебный автобус с шахтерами на Днепровщине. В результате атаки погибли 12 человек, такое же количество пострадали.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Минэнерго Война в Украине
Новости
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Украина вводит "белый список" Starlink: что делать, чтобы терминал не отключили
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом