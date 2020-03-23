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Ємець: Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом

Новини » Коронавірус     23.03.2020 - 09:35
Ємець: Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом
Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

Новий етап боротьби з коронавірусом полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами

В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні Covid-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби. Про це заявив в інтерв’ю каналу 112 міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.

Ємець вважає, що Україні не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус

"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні", - сказав міністр.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на засіданні глав ОДА і мерів міст заявив, що не виключає введення надзвичайної ситуації на всій території України.

Також в Офісі президента повідомили, що український лідер провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та мерами міст, обговорюючи коронавірус в Україні.

Разом з тим, в Україні зростає кількість підозр на коронавірус Covid-19, вже 705. У країні 73 випадків зараження Covid-19, три смерті від вірусу і одне одужання.

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