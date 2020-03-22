ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский не исключает введения чрезвычайной ситуации в Украине

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 17:50
Зеленский не исключает введения чрезвычайной ситуации в Украине
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский также заявил, что каждая область получит помощь из Китая в равном количестве

Президент Владимир Зеленский на заседании глав ОГА и мэров городов заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Об этом написал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, который присутствовал на заседании, в Facebook.

Козицкий также написал, что Зеленский заверил в том, что каждая область получит помощь из Китая в равном количестве.

"Президент Владимир Зеленский заявил, что не исключает введения чрезвычайной ситуации на всей территории Украины, если того потребует эпидемиологическая ситуация", - написал он.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что украинский лидер провел совещание с главами областных государственных администраций и мэрами городов, обсуждая коронавирус в Украине.

По состоянию на 22 марта, в связи с коронавирусом режим чрезвычайной ситуации введен в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской и Киевской областях.

Отметим, по состоянию на утро 22 марта 2020 года в Центр общественного здоровья поступило 81 сообщение о подозрении на коронавирус, всего с начала года поступило 531 сообщение о подозрении.

В Чили объявили о введении комендантского часа Коронавирус в Украине: Зеленский провел совещание с главами ОГА и мэрами городов
Новости Украины Владимир Зеленскийчрезвычайные ситуацииКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь