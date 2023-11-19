Єменські хусити захопили судно в Червоному морі. На борту можуть бути українці

За попередніми даними, судно прямувало з Туреччини до Індії. На його борту був міжнародний цивільний екіпаж, однак не було не було жодного ізраїльтянина.

"Це не ізраїльський корабель", - додає ЦАХАЛ.

Galaxy Leader зареєстроване на британську компанію, однак її частина належить ізраїльському магнату Аврааму Унгару. При цьому на момент захоплення судно знаходилось в оренді японської компанії.

На подію вже відреагував офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. У заяві було зазначено, що британське судно, яке експлуатується японською компанією, було "захоплене за примхою Ірану повстанцями-хуситами в Ємені".

На борту судна перебували 25 членів екіпажу з України, Болгарії, Філіппін і Мексики, але ізраїльтян на судні не було.

"Це ще один акт іранського тероризму, який виражає стрибок вперед в іранській агресії проти громадян вільного світу і створює міжнародні наслідки, коли мова йде про безпеку глобальних судноплавних маршрутів", - сказано у заяві.

Водночас речник пов'язаного з Іраном військового угруповання "Хуті" Ях'я Сареа заявив, що угруповання нібито цілиться на всі кораблі, які належать або експлуатуються ізраїльськими компаніями чи несуть ізраїльський прапор.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики біжать на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Крім цього, ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шифе. Також ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.