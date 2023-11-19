Йеменские хуситы захватили судно в Красном море. На борту могут быть украинцы

По предварительным данным, судно следовало из Турции в Индию. На его борту находился международный гражданский экипаж, однако не было ни одного израильтянина.

"Это не израильский корабль", – добавляет ЦАХАЛ.

Galaxy Leader зарегистрировано на британскую компанию, однако ее часть принадлежит израильскому магнату Аврааму Унгару. При этом на момент захвата судно находилось в аренде японской компании.

На событие уже отреагировал офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В заявлении было указано, что британское судно, эксплуатируемое японской компанией, было "захвачено по прихоти Ирана повстанцами-хуситами в Йемене".

На борту судна находились 25 членов экипажа из Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики, но израильтян на судне не было.

"Это еще один акт иранского терроризма, выражающий скачок вперед в иранской агрессии против граждан свободного мира и создающий международные последствия, когда речь идет о безопасности глобальных судоходных маршрутов", - говорится в заявлении.

В то же время пресс-секретарь связанной с Ираном военной группировки "Хути" Яхья Сареа заявил, что группировка якобы целится на все корабли, принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями или несут израильский флаг.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАС атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль надтерриторией . Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Помимо этого ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАС в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе. Также ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАС . В них скрывались старшие командиры боевиков.

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