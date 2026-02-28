Єменські хусити виступили на боці Ірану: погрожують атакувати Ізраїль та судноплавство

Хусити планують відновити удари ракетами та безпілотниками по судноплавних маршрутах в Червоному морі. Також вони хочуть обстрілювати ракетами Ізраїль.

Вже ввечері 28 лютого, сказав журналістам один з високопосадових хуситів, може початися серія ударів по Ізраїлю та суднам в Червоному морі. Причина - операція США та Ізраїлю проти Ірану.

Видання нагадало, що хусити припинили атакувати судна в акваторії після того, як уклали угоду з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Хусити припинили обстріли, а США - удари по Ємену. А з жовтня 2025 року хусити припинили атакувати Ізраїль.