Йеменские хуситы выступили на стороне Ирана: угрожают атаковать Израиль и судоходство

Хуситы планируют возобновить удары ракетами и беспилотниками по судоходным маршрутам в Красном море. Также они хотят обстреливать ракетами Израиль.

Уже вечером 28 февраля, сказал журналистам один из высокопоставленных хуситов, может начаться серия ударов по Израилю и судам в Красном море. Причина - операция США и Израиля против Ирана.

Издание напомнило, что хуситы прекратили атаковать суда в акватории после того, как заключили соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа. Хуситы прекратили обстрелы, а США - удары по Йемену. А с октября 2025 года хуситы прекратили атаковать Израиль.