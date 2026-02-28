RU

Йеменские хуситы выступили на стороне Ирана: угрожают атаковать Израиль и судоходство

Автор: Антон Корж

Йеменская террористическая группировка "Ансар Аллах" (хуситы) на фоне операции США и Израиля объявила о поддержке Ирана и пообещала возобновить обстрелы судоходства в Красном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Хуситы планируют возобновить удары ракетами и беспилотниками по судоходным маршрутам в Красном море. Также они хотят обстреливать ракетами Израиль.

Уже вечером 28 февраля, сказал журналистам один из высокопоставленных хуситов, может начаться серия ударов по Израилю и судам в Красном море. Причина - операция США и Израиля против Ирана.

Издание напомнило, что хуситы прекратили атаковать суда в акватории после того, как заключили соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа. Хуситы прекратили обстрелы, а США - удары по Йемену. А с октября 2025 года хуситы прекратили атаковать Израиль.

 

Операция США и Израиля против Ирана

Напомним, что утром 28 февраля в Иране прогремели многочисленные взрывы. Как сначала было заявлено, Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Но позже стало известно, что это масштабная совместная операция, в которой участвуют США.

В частности президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты начали военную кампанию в Иране для устранения угроз со стороны действующего режима.

Среди целей удара Израиля и США по Ирану были верховный лидер Али Хаменеи президент Масуд Пезешкиян и другие топ-чиновники страны. В ответ Иран выпустил ракеты в сторону территории Израиля. Также Тегеран нанес удары по военным объектам США в Бахрейне, Катаре, ОАЭ, Кувейте и Саудовской Аравии.

