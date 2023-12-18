Єменські хусити атакували ще одне судно у Червоному морі

Представник американського військового відомства повідомив, що напад на танкер Swan Atlantic, що перевозить хімікати і нафтопродукти, став останнім у серії нападів на судна в Червоному морі та його стратегічно важливій Баб-ель-Мандебській протоці.

Відповідальність за напади взяли на себе підтримувані Іраном повстанці Хуті в Ємені, які стверджують, що їхньою метою є судна, пов'язані з Ізраїлем, на підтримку палестинських бойовиків.

За словами представника США, судно атакували кількома снарядами близько 9-ї години ранку за місцевим часом.

Американський військовий корабель USS Carney, що забезпечує безпеку суден у цьому районі, відреагував на інцидент, сказав чиновник, який говорив на умовах анонімності, щоб обговорити напад.

Британське військове управління United Kingdom Maritime Trade Operations, яке стежить за морськими шляхами на Близькому Сході, також повідомило про інцидент у Баб-ель-Мандебській протоці, недалеко від єменського порту Моха, і попередило судна в цьому районі про необхідність дотримуватися обережності.

У повідомленні йдеться про "можливий вибух у воді" приблизно за 2 морські милі від судна.

Атаки хуситів на торгові судна у Червоному морі

З листопада цього року в Червоному морі продовжуються атаки єменських хуситів на торгові судна, які мають зв'язки з Ізраїлем.

Британський есмінець 16 грудня збив ракетою Sea Viper безпілотник, який намагався атакувати торгове судно у Червоному морі.

На початку минулого тижня крилата ракета наземного базування хуситів уразила комерційний танкер Strinda. Судно було серйозно пошкоджено, на його борту виникла пожежа. Корабель під прапором Норвегії перевозив олію та біопаливо з Малайзії до Венеції.

Раніше хусити збили біля узбережжя Ємену американський військовий безпілотник MQ-9.

Крім цього Сполучені Штати заявили, що розглядають можливістьзавдання удару по хуситах через атаки на торгові судна.

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