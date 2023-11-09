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Єменські бойовики збили військовий безпілотник США, - ВВС

Четвер 09 листопада 2023 15:46
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Єменські бойовики збили військовий безпілотник США, - ВВС Фото: американський безпілотник MQ-9 Reaper (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Єменські повстанці хусити, яких підтримує Іран, збили американський військовий безпілотник MQ-9.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За словами офіційного представника США, дрон був збитий біля узбережжя Ємену силами хуситів.

Військовий представник руху повстанців у Ємені підтверджує інформацію про ураження американського БПЛА.

Штати готуються до ескалації на Близькому Сході

Інцидент стався на тлі "стану готовності" Вашингтона до можливих активних дій проксі сил та угруповань, що підтримуються Іраном, на Близькому Сході, під час воєнної операції Ізраїлю проти бойовиків організації ХАМАС у Секторі Газа.

У жовтні американський військовий корабель перехопив крилаті ракети та кілька безпілотників, запущених хуситами з Ємену у бік Ізраїлю.

Штати через регіональну напруженість у зв'язку з війною в Ізраїлі перекинули на Близькому Сході свої сили, зокрема авіаносці, морську піхоту, і направили кораблі з військами в Червоне море, яке знаходиться між Єменом та Ізраїлем.

Нагадаємо, що єменські повстанці-хусити з 2014 ведуть затяжну громадянську війну з офіційним урядом країни, який підтримують суперники Тегерана.

Атаки на американські військові бази та удар у відповідь

Учора, 8 листопада, у США заявили про завдання ударів по об'єкту на сході Сирії, який використовувався іранським Корпусом вартових ісламської революції та пов'язаними з ним угрупованнями.

За словами представника Пентагону, такі удари стали відповіддю на напади на сили США в Іраку та Сирії.

Наприкінці жовтня в Міноборони Штатів заявили, що військові бази США в Іраку та Сирії атакували понад 20 разів. Удари сталися через війну Ізраїлю з бойовиками ХАМАС, що викликало зростання напруженості на Близькому Сході. Іран підтримує ХАМАС і так відповідає на військову допомогу США до Ізраїлю.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) від 7 листопада, іранські проксі вже майже 40 разів атакували бази США на Близькому Сході.

Раніше повідомлялося, що США запускають безпілотники над Сектором Газа для пошуку заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу.

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