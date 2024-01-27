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Єменські хусити атакували нафтовий танкер у Червоному морі, - Bloomberg

Фото: єменські хусити обстріляли нафтоналивний танкер Marlin Luanda (twitter.com/sentdefender)
Автор: Валерій Савицький

Угруповання єменських хуситів вдарили ракетами по нафтовому танкеру компанії Trafigura Group у Червоному морі. На борту судна виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Повстанці обстріляли судно Marlin Luanda, що перевозило партію нафтопродуктів для виробництва бензину і пластмас.

У пресслужбі Trafigura зазначили, що внаслідок атаки виникла пожежа в одному з вантажних відділень по правому борту.

"Ми залишаємося на зв'язку з судном і уважно стежимо за ситуацією. Військові кораблі в регіоні перебувають для надання допомоги", - йдеться у повідомленні.

Морська розвідувальна компанія Ambrey Analytics повідомила, що удар стався приблизно за 55 миль на південний схід від єменського міста Аден.

Мапа: Bloomberg

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

Хусити - угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі, якого єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Хусити вважають себе частиною "вісі опору" Ізраїлю, США та Заходу, яку очолює Іран.

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій і наступного дня здійснили чергові удари по позиціях бойовиків.

Загалом з 11 січня американські військові разом із союзниками знищили понад 25 ракетних установок хуситів.

Також США ввели санкції проти ключових осіб єменських хуситів за їхню підтримку терористичних актів проти торговельного судноплавства в Червоному морі.

25 січня США закликали Китай переконати Іран вплинути на хуситів і змусити їх припинити напади.

Вдень 26 січня хусити випустили протикорабельну балістичну ракету по американському есмінцю USS Carney, але її успішно збили.

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