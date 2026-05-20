Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у "топів" Нацполу (фото)

15:15 20.05.2026 Ср
Нові деталі у справі "порноофісів" у трьох областях України
aimg Олена Чупровська
Фото: що вилучили у корумпованих керівників Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

У посадовців Національної поліції вилучили шість елітних авто, зброю та понад 22 мільйони готівкою - це друга хвиля масштабної операції з очищення відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Що вилучили під час обшуків

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції слідчі знайшли:

  • шість елітних автомобілів;
  • п'ять швейцарських годинників;
  • вогнепальну та холодну зброю;
  • мобільні телефони;
  • готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 мільйона гривень.

Хто затриманий і в чому підозрюють

Наразі затримані п'ятеро учасників схеми. Усім повідомили про підозру.

Фото: що вилучили у керівників Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Серед них - керівники обласних поліцейських управлінь:

  • начальник головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області та його заступник;
  • перший заступник начальника головного управління в Тернопільській області;
  • заступник начальника головного управління в Житомирській області;
  • водій автогосподарства державної установи "Центр обслуговування підрозділів МВС", який виступав посередником між усіма учасниками.

Фото: Шість авто, годинники та мільйони готівки: що знайшли у начальників поліції трьох областей (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Посадовцям із трьох областей висунули підозру за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою, яка займає відповідальне становище, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Фото: Операція з очищення Нацполу (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)

Водієві-посереднику інкримінують підбурювання та пособництво в одержанні неправомірної вигоди - за частинами 4 і 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 КК України.

Прокуратура готує клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.

Як повідомляло РБК-Україна, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Тим часом, напередодні - 19 травня - НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.

