Елітний автопарк, мільйони та зброя: що знайшли під час обшуків у "топів" Нацполу (фото)

Як повідомляло РБК-Україна, керівників поліції у трьох областях викрили на тому, що вони замовчували роботу мережі так званих "порноофісів" - приміщень, де записували та поширювали в інтернеті відео еротичного змісту. За мовчання посадовці отримували по 20 тисяч доларів щомісяця.

Тим часом, напередодні - 19 травня - НАБУ та САП провели обшуки у Верховному Суді за місцями роботи, проживання та в транспорті низки чинних і колишніх суддів у рамках справи про корупцію.