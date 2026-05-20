Элитный автопарк, миллионы и оружие: что нашли при обысках у "топов" Нацпола (фото)

У должностных лиц Национальной полиции изъяли шесть элитных авто, оружие и более 22 миллионов наличными - это вторая волна масштабной операции по очистке ведомства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генерального прокурора Руслана Кравченко.
Во время обысков у топ-чиновников Нацполиции следователи нашли:
Сейчас задержаны пятеро участников схемы. Всем сообщили о подозрении.
Среди них - руководители областных полицейских управлений:
Чиновникам из трех областей выдвинули подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, которое занимает ответственное положение, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Фото: Операция по очистке Нацпола (facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv)
Водителю-посреднику инкриминируют подстрекательство и пособничество в получении неправомерной выгоды - по частям 4 и 5 статьи 27 и части 4 статьи 368 УК Украины.
Прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Как сообщало РБК-Украина, руководителей полиции в трех областях разоблачили на том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.
Между тем, накануне - 19 мая - НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по местам работы, проживания и в транспорте ряда действующих и бывших судей в рамках дела о коррупции.