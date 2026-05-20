Элитный автопарк, миллионы и оружие: что нашли при обысках у "топов" Нацпола (фото)

Как сообщало РБК-Украина, руководителей полиции в трех областях разоблачили на том, что они замалчивали работу сети так называемых "порноофисов" - помещений, где записывали и распространяли в интернете видео эротического содержания. За молчание чиновники получали по 20 тысяч долларов ежемесячно.

Между тем, накануне - 19 мая - НАБУ и САП провели обыски в Верховном Суде по местам работы, проживания и в транспорте ряда действующих и бывших судей в рамках дела о коррупции.