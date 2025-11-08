Елітні сили Ірану планували вбивство посла Ізраїлю: як США зірвали змову

Елітний підрозділ Ірану "Кудс" планував убивство посла Ізраїлю в Мексиці, але США та міжнародні партнери зірвали змову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СNN.

Так, за даними американського чиновника, планувалось вбивство ізраїльського посла в Мексиці Ейнат Кранц Нейгер. План був ініційований наприкінці 2024 року та діяв протягом першої половини 2025 року, проте наразі загроза нейтралізована і більше не становить безпеки.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю подякувало Мексиці за перешкоджання терористичній мережі і заявило, що ізраїльська розвідка та служби безпеки продовжать співпрацювати з міжнародними партнерами для запобігання загрозам з боку Ірану та його посередників проти ізраїльських і єврейських цілей у світі.

"Дякуємо Мексиці за те, що вона перешкодила терористичній мережі, керованій Іраном, яка намагалася напасти на посла Ізраїлю в Мексиці", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

До речі, Іран відкинув всі звинувачення, назвавши їх "вигадкою ЗМІ та брехнею", спрямованою на погіршення відносин із Мексикою.

Зазначимо, що Ізраїль давно звинувачує Іран у плануванні атак на єврейські та ізраїльські цілі за кордоном.

Так, в серпні цього року Австралія вислала іранського посла після того, як її розвідка встановила причетність Ірану до щонайменше двох антисемітських нападів на австралійській території. Прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанез також оголосив, що Корпус вартових ісламської революції (IRGC) Ірану буде внесено до списку терористичних організацій.

Раніше Іран також планував вбивства високопосадовців США, особливо після ліквідації командира КВІР Касема Сулеймані у січні 2020 року. За даними CNN, серед потенційних цілей були колишній держсекретар США Майк Помпео та колишній радник з національної безпеки Джон Болтон.

Цей випадок підкреслює триваючу загрозу міжнародного тероризму з боку Ірану та важливість глобальної координації розвідувальних і силових структур для запобігання подібним атакам.

Зазначимо, що посол Ейнат Кранц Нейгер обіймає свою посаду з серпня 2023 року.