Элитные силы Ирана планировали убийство посла Израиля: как США сорвали заговор

Элитное подразделение Ирана "Кудс" планировало убийство посла Израиля в Мексике, но США и международные партнеры сорвали заговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN .

Так, по данным американского чиновника, планировалось убийство израильского посла в Мексике Эйнат Кранц Нейгер. План был инициирован в конце 2024 года и действовал в течение первой половины 2025 года, однако сейчас угроза нейтрализована и больше не представляет безопасности.

Министерство иностранных дел Израиля поблагодарило Мексику за препятствование террористической сети и заявило, что израильская разведка и службы безопасности продолжат сотрудничать с международными партнерами для предотвращения угроз со стороны Ирана и его посредников против израильских и еврейских целей в мире.

"Спасибо Мексике за то, что она помешала террористической сети, управляемой Ираном, которая пыталась напасть на посла Израиля в Мексике", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Кстати, Иран отверг все обвинения, назвав их "выдумкой СМИ и ложью", направленной на ухудшение отношений с Мексикой.

Отметим, что Израиль давно обвиняет Иран в планировании атак на еврейские и израильские цели за рубежом.

Так, в августе этого года Австралия выслала иранского посла после того, как ее разведка установила причастность Ирана к по меньшей мере двум антисемитским нападениям на австралийской территории. Премьер-министр Австралии Энтони Албанез также объявил, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) Ирана будет внесен в список террористических организаций.

Ранее Иран также планировал убийства высокопоставленных чиновников США, особенно после ликвидации командира КСИР Касема Сулеймани в январе 2020 года. По данным CNN, среди потенциальных целей были бывший госсекретарь США Майк Помпео и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Этот случай подчеркивает продолжающуюся угрозу международного терроризма со стороны Ирана и важность глобальной координации разведывательных и силовых структур для предотвращения подобных атак.

Отметим, что посол Эйнат Кранц Нейгер занимает свою должность с августа 2023 года.