ua en ru
Сб, 08 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Элитные силы Ирана планировали убийство посла Израиля: как США сорвали заговор

Суббота 08 ноября 2025 03:35
UA EN RU
Элитные силы Ирана планировали убийство посла Израиля: как США сорвали заговор
Автор: Оксана Гапончук

Элитное подразделение Ирана "Кудс" планировало убийство посла Израиля в Мексике, но США и международные партнеры сорвали заговор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Так, по данным американского чиновника, планировалось убийство израильского посла в Мексике Эйнат Кранц Нейгер. План был инициирован в конце 2024 года и действовал в течение первой половины 2025 года, однако сейчас угроза нейтрализована и больше не представляет безопасности.

Министерство иностранных дел Израиля поблагодарило Мексику за препятствование террористической сети и заявило, что израильская разведка и службы безопасности продолжат сотрудничать с международными партнерами для предотвращения угроз со стороны Ирана и его посредников против израильских и еврейских целей в мире.

"Спасибо Мексике за то, что она помешала террористической сети, управляемой Ираном, которая пыталась напасть на посла Израиля в Мексике", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Кстати, Иран отверг все обвинения, назвав их "выдумкой СМИ и ложью", направленной на ухудшение отношений с Мексикой.

Отметим, что Израиль давно обвиняет Иран в планировании атак на еврейские и израильские цели за рубежом.

Так, в августе этого года Австралия выслала иранского посла после того, как ее разведка установила причастность Ирана к по меньшей мере двум антисемитским нападениям на австралийской территории. Премьер-министр Австралии Энтони Албанез также объявил, что Корпус стражей исламской революции (IRGC) Ирана будет внесен в список террористических организаций.

Ранее Иран также планировал убийства высокопоставленных чиновников США, особенно после ликвидации командира КСИР Касема Сулеймани в январе 2020 года. По данным CNN, среди потенциальных целей были бывший госсекретарь США Майк Помпео и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Этот случай подчеркивает продолжающуюся угрозу международного терроризма со стороны Ирана и важность глобальной координации разведывательных и силовых структур для предотвращения подобных атак.

Отметим, что посол Эйнат Кранц Нейгер занимает свою должность с августа 2023 года.

Напомним, что президент США Дональд Трамп рассказал об участии в подготовке израильского удара по Ирану.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Израиль Иран
Новости
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Удары по энергетике, взрывы в Днепре и на востоке: все о комбинированной атаке РФ по Украине
Аналитика
Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Новые КАБы, "Искандеры" и дроны. Как Россия совершенствует арсенал террора против Украины