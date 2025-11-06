ua en ru
"Я відповідав за це": Трамп розповів про участь у підготовці ізраїльського удару по Ірану

США, Четвер 06 листопада 2025 22:07
UA EN RU
"Я відповідав за це": Трамп розповів про участь у підготовці ізраїльського удару по Ірану Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що "значною мірою" відповідав за удар Ізраїлю по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дональда Трампа під час пресконференції в Овальному кабінеті.

"Ізраїль напав першим. Ця атака була дуже потужною. Я значною мірою відповідав за це. Коли Ізраїль першим атакував Іран, це був великий день для Ізраїлю", - зазначив президент США.

Атаки Ізраїлю на Іран

В ніч на 13 червня ізраїльська Армія оборони почала операцію проти іранської ядерної програми. ВПС Ізраїлю вдарили по десятках цілей на території Ірану, в тому числі об'єктах, які мають відношення до збагачення урану.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що метою операції є завдання ударів "по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях".

Він також заявив, що операція "триватиме стільки, скільки буде потрібно", доки повністю не буде виконано завдання.

Пізніше 13 червня і 14 червня Ізраїль знову завдав авіаційних ударів по іранських містах, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

Того ж дня, 13 червня, Радбез ООН провів екстрене засідання, на якому Іран офіційно звинуватив США в причетності до ударів Ізраїлю. Тоді Вашингтон відкинув ці обвинувачення та закликав Тегеран до початку переговорів щодо ядерної програми.

Нагадаємо, іранський лідер Масуд Пезешкіан анонсував відновлення всіх ядерних об'єктів "з більшою потужністю". Він заявив, що знищення будівель та заводів "не створить проблем".

Пезешкіан також наголосив, що Іран не прагне отримати ядерну зброю - за його словами, вона має суто цивільне призначення.

