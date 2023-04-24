Еліти Росії вже проговорюють кандидатури наступника Путіна, - Буданов

Крім цього, за словами Буданова, ці еліти навіть розглядали і вже понад рік розглядають можливий трансфер влади в Росії у разі фактичної поразки Кремля у війні, але "не можуть ніяк до цього прийти".

"Це абсолютно інше для нас питання. Чи може "дворцовий" заколот бути? Може. Але ви його не побачите", - констатував голова ГУР.

Він впевнений, що в цьому випадку, максимум - скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки.

"Це ж усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде", - нагадав Буданов.

Він також схиляється до того, що заколот проти Путіна у Кремлі відбудеться непомітно.

"Давайте просто змоделюємо з вами події. До прикладу, з'явиться повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – "Король умер. Да здравствует король!" - припустив він.

При цьому Буданов зазначив, що у Росії наразі розглядають декілька кандидатур на місце Путіна, але прізвища називати відмовився.