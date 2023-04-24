Еліти Росії вже проговорюють кандидатури наступника Путіна, - Буданов

Військово-політичні еліти Росії вже проговорюють кандидатури наступника для російського диктатора Володимира Путіна. В списку декілька кандидатур.
Про це інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.
Крім цього, за словами Буданова, ці еліти навіть розглядали і вже понад рік розглядають можливий трансфер влади в Росії у разі фактичної поразки Кремля у війні, але "не можуть ніяк до цього прийти".
"Це абсолютно інше для нас питання. Чи може "дворцовий" заколот бути? Може. Але ви його не побачите", - констатував голова ГУР.
Він впевнений, що в цьому випадку, максимум - скажуть, що хтось загинув від серцевого нападу, а когось заарештували, бо він виявився агентом англійської розвідки.
"Це ж усе вже було. Під час Лівонської війни багатьох стратили як агентів Лівонської держави. Це ще з Середньовіччя йде", - нагадав Буданов.
Він також схиляється до того, що заколот проти Путіна у Кремлі відбудеться непомітно.
"Давайте просто змоделюємо з вами події. До прикладу, з'явиться повідомлення: "Траур, помер уві сні від серцевого нападу". І все – "Король умер. Да здравствует король!" - припустив він.
При цьому Буданов зазначив, що у Росії наразі розглядають декілька кандидатур на місце Путіна, але прізвища називати відмовився.
Як повідомлялося, настрої в Кремлі стали похмурішими після рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт президента РФ. Там уже шукають наступника Путіна, але це вже не займає сам диктатор.
Нагадаємо, раніше як наступники Путіна називалися засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин і чинний директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Олександр Бортніков.
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