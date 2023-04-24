Элиты России уже проговаривают кандидатуры преемника Путина, - Буданов

Кроме этого, по словам Буданова, эти элиты даже рассматривали и уже более года рассматривают возможный трансфер власти в России в случае фактического поражения Кремля в войне, но "не могут никак к этому прийти".

"Это совершенно другой для нас вопрос. Может ли "дворцовый" мятеж быть? Может. Но вы его не увидите", - констатировал глава ГУР.

Он уверен, что в этом случае, максимум - скажут, что кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки.

"Это все уже было. Во время Ливонской войны многих казнили как агентов Ливонского государства. Это еще со Средневековья идет", - напомнил Буданов.

Он также склоняется к тому, что мятеж против Путина в Кремле произойдет незаметно.

"Давайте просто смоделируем с вами события. К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все - "Король умер. Да здравствует король!" - предположил он.

При этом Буданов отметил, что в России рассматривают несколько кандидатур на место Путина, но фамилии называть отказался.