Пригожин є потенційним наступником Путіна, - колишній британський розвідник

За його словами, призначення начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова на посаду керівника так званої "спеціальної військової операції" в Україні було спробою Путіна збільшити роль Міноборони, тим самим зменшивщи роль Пригожина, який "займається своїми справами".

Інграм зазначає, що зараз Пригожин є "темною конячкою". Його найманці беруть участь у всіх бойових діях навколо Бахмута та Соледара.

"Але у нього є прямий зв'язок з Володимиром Путіним. Строго кажучи, він повинен працювати під військовим командуванням, але він, схоже, чинить по-своєму. Він бере на себе відповідальність у різних областях. За повідомленнями, він також є потенційним наступником Путіна у разі його висування - і він відкрито критикує як (міністра оборони РФ - ред.) Сергія Шойгу, так і Герасимова", - додав колишній розвідник.