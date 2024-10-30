Еліта чи слабкі солдати? Які війська КНДР відправила Росії: що каже експерт

Що відомо про участь військових КНДР у війні проти України

За даними ГУР МО, перші підрозділи північнокорейських військових, які пройшли вишкіл на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій. Зокрема, 23 жовтня їхня поява була зафіксована у Курській області.

Розвідка оцінила, що чисельність перекинутих до Росії військових КНДР зараз становить близько 12 тисяч осіб, серед них - 500 офіцерів, зокрема три пхеньянські генерали.

Цього понеділка генсек НАТО Марк Рютте підтвердив, що Москва дійсно передислокувала північнокорейських солдатів КНДР до Курщини. Йдеться про присутність щонайменше 3000 вояків, які почали злагодження на місцевості.

В медіа з'явилося також повідомлення, що ЗСУ могли завдати першого удару по північнокорейських військових. Імовірно, артилерія могла влучити по будівлі в Курській області, де ті перебували. Втім, офіційних підтверджень цьому поки немає.

При цьому в західних ЗМІ, а також в заявах представників Заходу та в Сеулі лунали різні оцінки щодо того, якими саме вояками Пхеньян вирішив "поділитися" з Москвою. Раніше в Південній Розвідці припускали, що мова може йти про відправку КНДР солдатів, включно з підрозділом спецназу.

Видання The New York Times з посиланням на проінформовані джерела писало, що до 28 жовтня в Курській області опиняться 5 тисяч солдатів з так званого "елітного" підрозділу армії Кім Чен Ина.

Натомість The Wall Street Journal з посиланням на аналітиків навпаки повідомило, що йдеться не про елітні підрозділи. Вони також експлуатують застарілу військову техніку.

"На вигляд вони молоді - підлітки або їм близько 20 років - і, ймовірно, вони на ранніх стадіях призову в армію, згідно з відеоматеріалами та представниками розвідки. Військові аналітики кажуть, що солдати виглядають відносно низького зросту та слабкої статури, що свідчить про поширене недоїдання в бідній Північній Кореї", - йдеться у матеріалі WSJ.

Подібну думку тепер поділяють і в розвідці Південної Кореї. У звіті відомства, опублікованому в ЗМІ, вказується, що північнокорейські війська в Росії в основному складаються з молодиків віком до 20 років, а деякі з них взагалі підлітки.

"Розвіддані та відеозаписи вказують на те, що серед солдатів багато підлітків і молодих людей, які, ймовірно, перебувають на ранній стадії служби. Ці військові виглядають відносно низькими і худими, що вказує на проблему недоїдання в Північній Кореї", - йдеться у звіті.

Яких військових Пхеньян вирішив надати Москві

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка оцінки щодо якості північнокорейських солдатів, відправлених для участі у війні проти України різняться через те, що зараз важко сказати наскільки ці війська є підготовленими доки вони не покажуть себе безпосередньо в бою.

"Тобто наскільки вони якісно підготовлені, мотивовані і як вони будуть себе вести в бойових діях - буде відомо тільки виключно в боях. Все решта - оцінка, припущення аналіз, які базуються на наявних даних з медіа та інших джерел", - зазначив Мусієнко

Крім того, експерт висловив сподівання, що Україна згодом буде мати вичерпний перелік та інформацію щодо північнокорейських військ, їх можливостей, здатностей тощо.

"Тому що ми пішли на поглиблену співпрацю з Південною Кореєю. Про це говорив президент Володимир Зеленський. Скоро буде сформована українська делегація, яка буде в цьому напрямку працювати. Тому ми будемо мати більше інформації", - пояснює співрозмовник.

Він наголосив, в будь-якому випадку треба розуміти, що ніхто не недооцінює ворога і не переоцінює водночас. Тобто на сьогодні Сили оборони України готуються відбивати атаки зокрема північнокорейських військ.

"І в принципі ми це сприймаємо як "з'явився ще ворог". Нехай вони північнокорейці, буряти, тувинці або дагестанці. Немає значення. І в будь-якому випадку, виключно з військової точки зору, це сприймається як нарощування контингенту ворога. Незважаючи чи це північнокорейці, чи росіяни. В принципі для нас це прогнозовано", - каже Мусієнко.

За його словами, є очевидним, що Росія буде намагатися витісняти українські війська з Курської області. Експерт нагадав, що ворог вже здійснив щонайменше дві спроби масштабних контратак, за результатами яких має часткові успіхи.

"Але і нашим силам вдалося дещо стабілізувати ситуацію і навіть відновити певні втрачені позиції. Ну і тому зрозуміло, що РФ, яка веде наступальні дії й не має значної кількості внутрішніх резервів на своїй території, бо вони всі введені в бої, то звичайно, що для неї навіть 3-4-5 тисяч військових - це зараз сила, на яку вони покладають певні розрахунки", - підсумував Мусієнко.