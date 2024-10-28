КНДР надала Росії для війни в Україні не елітні війська Кім Чен Ина, - WSJ

До лінії фронту Росії та України наближаються війська з Північної Кореї, однак, на думку військових аналітиків, вони не є найелітнішими представниками армії Кім Чен Ина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Розвіддані та відеозаписи вказують на те, що серед солдатів багато підлітків і молодих людей, які, ймовірно, перебувають на ранній стадії служби. Ці військові виглядають відносно низькими і худими, що вказує на проблему недоїдання в Північній Кореї.

Солдати пройшли підготовку в умовах гір Південної Кореї, орієнтуючись на завдання спецназу, що не зовсім підходить для військових дій на рівнинних територіях України. Техніка, що використовується, застаріла, а самі солдати, можливо, ніколи не покидали країну. Південнокорейський міністр оборони Кім Ен Хен назвав їх "найманцями з гарматним м'ясом".

За оцінками США, Південної Кореї та України, близько 3 тисяч північнокорейських солдатів прибули до Росії цього місяця. Частину з них уже бачили в Курській області, недалеко від кордону з Україною.

Кім Чен Ин, можливо, хоче перевірити реакцію Росії на участь північнокорейських військ, відправляючи спочатку менш досвідчених солдатів. Так вважає колишній південнокорейський чиновник Джеймс Джей Бі Пак. Він вважає, що це "прокладе шлях більш досвідченим", якщо Москва вимагатиме нових підкріплень.

Поки незрозуміло, яку роль північнокорейські війська відіграють у конфлікті. Вони можуть спостерігати за використанням дронів і збором даних, якщо Росія застосує північнокорейські боєприпаси. Пряма бойова роль Північної Кореї стала б великою ескалацією конфлікту, вважають у США і НАТО. Первісне розгортання в Курську може позиціонуватися як оборонний захід, зазначає аналітик Семюел Кренні-Еванс.

У Північній Кореї політичні наслідки можливих втрат на фронті будуть обмежені ізоляцією сімей військовослужбовців, повідомляє розвідка Південної Кореї. За її даними, до грудня Північна Корея може відправити до 10 тисяч солдатів. Хоча Кім Чен Ин часто називає свої збройні сили "найсильнішими у світі", країна не брала участі у великих конфліктах з Корейської війни 1950-1953 років.