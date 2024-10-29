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ЗСУ вже завдали декілька ударів по будівлях, де могли бути солдати з КНДР, - El Pais

Вівторок 29 жовтня 2024 18:27
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ЗСУ вже завдали декілька ударів по будівлях, де могли бути солдати з КНДР, - El Pais Ілюстративне фото: ЗСУ могли вдарити по військах КНДР у Курській області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські артилеристи вже завдали кількох ударів по будинках, де, ймовірно, знаходилися військовослужбовці з КНДР. Це сталось у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais з посиланням на представника Держприкордонслужби України.

Як пише видання, північнокорейські війська збільшать чисельність армії РФ у Курській області на 25%.

"За оцінками українського Генштабу, Росія направила на оборону Курська 40 000 військовослужбовців. Північнокорейські солдати збільшать чисельність російської армії на 25%, що дозволить досвідченішим військам РФ продовжувати наступати на інших ділянках фронту", - йдеться у повідомленні.

Також ЗМІ, за даними своїх джерел, пише, що половина російських бійців у Курську - це новобранці. У них небагато досвіду порівняно з іншими військовими. Саме тому їх вирішили посилити північнокорейськими військовими.

"Кремль домовився з північнокорейським режимом, щоб війська КНДР допомогли у звільненні Курська. Таким чином РФ хоче уникнути перекидання частини російських військ, які продовжують вторгнення на схід української території. Можливий вступ північнокорейських військ до бою вперше на боці Росії зміцнює позиції Москви у війні проти України ", - повідомляє El Pais.

Крім цього повідомляється, що ГУР опублікувало перехоплені радіоповідомлення російської армії в Курську, з яких стало відомо, що північнокорейські солдати перевозяться цивільними вантажівками, щоб приєднатися до російської 810-ї морської піхотної бригади, яка воює на лінії фронту в Курську.

Солдати Північної Кореї у Росії

На початку жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила своїх солдатів до Росії для підтримки у війні з Україною. Зокрема, їх задіють на Курському напрямку.

Також ми писали про те, що на лінії фронту в Україні наближаються підрозділи військ з Північної Кореї, але, на думку військових аналітиків, вони не належать до елітних частин армії Кім Чен Ина.

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