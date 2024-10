Элита или слабые солдаты? Какие войска КНДР отправила России: что говорит эксперт

Напомним, ранее РБК-Украина также писало, что Южная Корея не исключила возможность отправки своих военных в Украину после того, как КНДР отправила солдат в поддержку путинской армии.

Кроме того, южнокорейская делегация посетит Украину, где хочет встретиться с представителями разведки и обороны, чтобы поделиться информацией о ситуации на поле боя и обсудить меры по сотрудничеству.

При подготовке материала использовались данные украинской и южнокорейской разведок, публикации The New York Times, The Wall Street Journal, El Pais, а также эксклюзивный комментарий руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко.

