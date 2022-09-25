"Елемент геноцидної політики РФ": Зеленський закликав світ відреагувати на мобілізацію кримських татар Кремлем

Росія використовує злочинну мобілізацію для того, аби фізично знищити чоловіків-представників корінних народів, які живуть на територіях, що тимчасово контролюються Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.