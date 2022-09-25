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"Елемент геноцидної політики РФ": Зеленський закликав світ відреагувати на мобілізацію кримських татар Кремлем

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Неділя 25 вересня 2022 23:55
"Елемент геноцидної політики РФ": Зеленський закликав світ відреагувати на мобілізацію кримських татар Кремлем Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Росія використовує злочинну мобілізацію для того, аби фізично знищити чоловіків-представників корінних народів, які живуть на територіях, що тимчасово контролюються Кремлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що катастрофічна ситуація - в окупованому Криму.

"Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли", - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що "це ще один елемент геноцидної політики Росії" та закликав світ до "негайної й жорсткої реакції".

Нагадаємо, 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив мобілізацію в РФ і підписав відповідний указ.

Після чого стало відомо, що окупанти в Криму забороняють жителям залишати півострів без дозволу військкомату.

Як розповіли правозахисники, росіяни масово роздають повістки кримським татарам.

Додамо, вже 25 вересня маріонетка Кремля Сергій Аксьонов заявив, що "мобілізаційний план" у Криму виконано "в повному обсязі".

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