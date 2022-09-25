"Элемент геноцидной политики РФ": Зеленский призвал мир отреагировать на мобилизацию крымских татар Кремлем

Россия использует преступную мобилизацию для того, чтобы физически уничтожить мужчин-представителей коренных народов, живущих на временно контролируемых Кремлем территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.