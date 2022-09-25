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"Элемент геноцидной политики РФ": Зеленский призвал мир отреагировать на мобилизацию крымских татар Кремлем

Новина українською →
Воскресенье 25 сентября 2022 23:55
"Элемент геноцидной политики РФ": Зеленский призвал мир отреагировать на мобилизацию крымских татар Кремлем Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Россия использует преступную мобилизацию для того, чтобы физически уничтожить мужчин-представителей коренных народов, живущих на временно контролируемых Кремлем территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

Глава государства подчеркнул, что катастрофическая ситуация - в оккупированном Крыму.

"Полностью подтверждается информация о крымскотатарском народе: большинство мобилизационных повесток расписано там именно на кырымлы", - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что "это еще один элемент геноцидной политики России" и призвал мир к "немедленной и жесткой реакции".

Напомним, 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о мобилизации в РФ и подписал соответствующий указ.

После чего стало известно, что оккупанты в Крыму запрещают жителям покидать полуостров без разрешения военкомата.

Как рассказали правозащитники, россияне массово раздают повестки крымским татарам.

Добавим, уже 25 сентября марионетка Кремля Сергей Аксенов заявил, что "мобилизационный план" в Крыму выполнен "в полном объеме".

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