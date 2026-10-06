Електростанція для Місяця: Blue Origin представила 20-метрову сонячну вежу

Що відомо про систему Power Tower?

Згідно з офіційною заявою Blue Origin, Power Tower є вертикально розгорнутою систему сонячних панелей.

Основні технічні параметри та особливості пристрою

Потужність: генерує понад 10 кВт електроенергії - цього достатньо для забезпечення функціонування об'єктів місячної бази.

Висота та конструкція: 20-метрова вертикальна щогла з розкладними секціями сонячних батарей.

Модульна архітектура дозволяє передавати енергію за межі посадкового модуля на інші автономні об'єкти та техніку.

Компанія вже опублікувала анімацію посадки й розгортання пристрою на Місяці, а також відео реальних випробувань, які відбулися на Землі 22 липня 2026 року.

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Еволюція технології та співпраця з NASA

Розробка Power Tower базується на попередніх дослідженнях системи LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), створеної дочірньою компанією Honeybee Robotics і випробуваної в Космічному центрі NASA імені Джонсона у 2024 році.

Проєкт є частиною програми NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), спрямованої на створення джерел живлення для постійної присутності людини на супутнику.

Розгортання станції планується на Південному полюсі Місяця у межах програми Artemis. Перша фаза будівництва місячної бази триватиме до 2029 року, а повноцінний запуск об'єкта запланований на 2032 рік.