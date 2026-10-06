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Электростанция для Луны: Blue Origin представила 20-метровую солнечную башню

08:11 06.10.2026 Вт
2 мин
aimg Ольга Завада
Солнечные панели разместят на Южном полюсе Луны (скриншот: Blue Origin)

Blue Origin Джеффа Безоса разработала солнечную электростанцию для будущей базы на Луне. 20-метровая башня Power Tower должна снабжать астронавтов электроэнергией и помогать им дольше оставаться на поверхности спутника Земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Space.

Что известно о системе Power Tower?

Согласно официальному заявлению Blue Origin, Power Tower представляет собой вертикально развернутую систему солнечных панелей.

Основные технические параметры и особенности устройства

Мощность: генерирует более 10 кВт электроэнергии – этого достаточно для обеспечения функционирования объектов лунной базы.

Высота и конструкция: 20-метровая вертикальная мачта с раскладными секциями солнечных батарей.

Модульная архитектура позволяет передавать энергию за пределы посадочного модуля другим автономным объектам и технике.

Компания уже опубликовала анимацию посадки и развертывания устройства на Луне, а также видео реальных испытаний, состоявшихся на Земле 22 июля 2026 года.

Читайте больше: Шаг к высадке на Луну: 124-метровая ракета Starship впервые достигла орбиты

Эволюция технологии и сотрудничество с NASA

Разработка Power Tower базируется на предварительных исследованиях системы LAMPS (Lunar Array Mast and Power System), созданной дочерней компанией Honeybee Robotics и опробованной в Космическом центре NASA имени Джонсона в 2024 году.

Проект является частью программы NASA Vertical Solar Array Technology (VSAT), направленной на создание источников питания для постоянного присутствия человека на спутнике.

Развертывание станции планируется на Южном полюсе Луны в рамках программы Artemis. Первая фаза строительства месячной базы продлится до 2029 года, а полноценный запуск объекта запланирован на 2032 год.

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