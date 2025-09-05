UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Електронний щоденник став платним для батьків школярів: у Раді дали важливу пораду

Ілюстративне фото: в Україні електронний щоденник зробили платним (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Електронний щоденник для батьків школярів зробили доступним лише за підпискою. Але поспішати платити їм не варто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Єдину школу" у Facebook і нардепа Данила Гетманцева в Telegram.

Платний електронний щоденник

На Facebook-сторінці освітньої платформи "Єдина школа" користувачі поскаржилися, що електронний щоденник став платним.

У відповідь адміністрація сервісу запевнила, що умови для шкіл, педагогів і дітей не змінилися:

"Ви можете безкоштовно користуватися браузерною версією програми або ж переглядати оцінки у версії дитини без додаткової оплати".

Реакція Гетманцева

Нардеп підтвердив, що тепер за використання електронного щоденника батькам потрібно платити 50 гривень на місяць.

"Плата законом не передбачена. Але якщо порахувати на рік набігає непогана сума - у 2,2 млрд гривень", - додав він.

Гетманцев підкреслив, що в понеділок, 8 вересня, звернеться до автора ідеї монетизації державної послуги із запитом. За його словами, виглядає так, ніби великий приватний оператор вирішив заробити.

"Батькам не раджу поспішати платити. Щось підказує, що він позбавиться "бізнесу", - звернув увагу він.

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що в Україні запустили експериментальний проєкт для впровадження 12-річної школи.

Такий проєкт триватиме до 1 вересня 2027 року.

Данило ГетманцевВерховна радаШкола