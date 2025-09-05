RU

Общество Образование Деньги Изменения

Электронный дневник стал платным для родителей школьников: в Раде дали важный совет

Иллюстративное фото: в Украине электронный дневник сделали платным (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Электронный дневник для родителей школьников сделали доступным только по подписке. Но спешить платить им не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Единую школу" в Facebook и нардепа Даниила Гетманцева в Telegram.

Платный электронный дневник

На Facebook-странице образовательной платформы "Единая школа" пользователи пожаловались, что электронный дневник стал платным.

В ответ администрация сервиса заверила, что условия для школ, педагогов и детей не изменились: 

"Вы можете бесплатно пользоваться браузерной версией программы или же просматривать оценки в версии ребенка без дополнительной оплаты".

Реакция Гетманцева

Нардеп подтвердил, что теперь за использование электронного дневника родителям нужно платить 50 гривен в месяц. 

"Плата законом не предусмотрена. Но если сосчитать на год набегает неплохая сумма - в 2,2 млрд гривен", - добавил он. 

Гетманцев подчеркнул, что в понедельник, 8 сентября, обратится к автору идеи монетизации государственной услуги с запросом. По его словам, выглядит так, будто большой частный оператор решил заработать. 

"Родителям не советую спешить платить. Что-то подсказывает, что он лишится "бизнеса", - обратил внимание он.

Напомним, 1 сентября стало известно, что в Украине запустили экспериментальный проект для внедрения 12-летней школы.

Такой проект продлится до 1 сентября 2027 года.

