Електронний кабінет призовника дозволить якісніше угруповувати бригади, - Міноборони

Електронний кабінет призовника дозволить суттєво спростити систему відбору до війська згідно зі спеціальністю людини та дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіона Павлюка в ефірі телемарафону.

"Поява електронного кабінету - дуже зручний механізм для всіх. Тут треба розуміти, що якщо ми добилися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дома з комп'ютера, нам тоді значно простіше організувати систему, коли людина, яка має спеціалізацію механіка-водія, буде відповідні задачі виконувати у війську", - пояснив начальник управління преси та інформації МО України.

Павлюк також наголосив, що це дозволить зменшити кількість помилок, коли людину, яка не підлягає призову, не будуть призивати.

За словами Павлюка, у військовозобов'язаних може існувати певний страх щодо оновлення даних через те, що їх "миттєво заберуть у військо".

Проте він зазначив, що "миттєво" нікого не заберуть, оскільки в Україні значно більше військовозобов'язаних, аніж зараз потребують Збройні сили України.

"Просто цей процес стане значно якіснішим, значно більш зручним... Зараз іде війна і це обов'язок всіх, ми робимо все для того, щоб процес доєднання до війська був зручнішим, прозорішим, швидшим, якіснішим для війська", - пояснив Павлюк.

Законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, 30 січня уряд повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.

Документ містить норми щодо зміни правил виїзду військовозобов'язаних за кордон, надання "броні" від призову й призовного віку.

Зокрема пропонує обмеження для ухилянтів, а також надсилання повісток до "військкомату" через електронний кабінет.

Раніше РБК-Україна підготувало стислий переказ щодо нових правил, та які зміни готує українцям законопроєкт про мобілізацію.

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