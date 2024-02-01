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Электронный кабинет призывника позволит качественнее группировать бригады, - Минобороны

Украина, Четверг 01 февраля 2024 21:58
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Электронный кабинет призывника позволит качественнее группировать бригады, - Минобороны Фото: начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк (starylev.com.ua)
Автор: Карина Левицкая

Электронный кабинет призывника позволит существенно упростить систему отбора в армию согласно специальности человека и позволит уменьшить количество ошибок по призыву людей, которые не подлежат мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника управления печати и информации Министерства обороны Украины Иллариона Павлюка в эфире телемарафона.

"Появление электронного кабинета - очень удобный механизм для всех. Здесь надо понимать, что если мы добились ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дома с компьютера, нам тогда значительно проще организовать систему, когда человек, который имеет специализацию механика-водителя, будет соответствующие задачи выполнять в армии", - пояснил начальник управления прессы и информации МО Украины.

Павлюк также отметил, что это позволит уменьшить количество ошибок, когда человека, который не подлежит призыву, не будут призывать.

По словам Павлюка, у военнообязанных может существовать определенный страх по обновлению данных из-за того, что их "мгновенно заберут в армию".

Однако он отметил, что "мгновенно" никого не заберут, поскольку в Украине значительно больше военнообязанных, чем сейчас нуждаются Вооруженные силы Украины.

"Просто этот процесс станет значительно более качественным, значительно более удобным... Сейчас идет война и это обязанность всех, мы делаем все для того, чтобы процесс присоединения к армии был более удобным, прозрачным, быстрым, качественным для армии", - пояснил Павлюк.

Законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, 30 января правительство повторно внесло в Верховную раду законопроект о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы. Документом предлагается изменить порядок ее проведения.

Документ содержит нормы по изменению правил выезда военнообязанных за границу, предоставление "брони" от призыва и призывного возраста.

В частности, предлагает ограничения для уклонистов, а также отправку повесток в "военкомат" через электронный кабинет.

Ранее РБК-Украина подготовило краткий пересказ новых правил, и какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации.

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