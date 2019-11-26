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Электроэнергия для украинцев в 5 раз дешевле, чем в ЕС, газ - в 2 раза

Новости » Экономика     26.11.2019 - 15:32
Электроэнергия для украинцев в 5 раз дешевле, чем в ЕС, газ - в 2 раза
Фото: счетчики электроэнергии (РБК-Украина)

Данные Евростата и Госстатат позволяют сравнить тарифы

Средние цены на электроэнергию для домашних хозяйств в Европейском союзе (ЕС) в первой половине 2019 года немного выросли по сравнению с первой половиной 2018 года (20 евро за 100 кВт⋅ч), составив 21 евро за 100 кВт⋅ч. Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, средние цены на электроэнергию были самыми низкими в Болгарии (9,9 евро за 100 кВт⋅ч), Венгрии (11,2 евро) и Литве (12,5 евро) и самыми высокими в Германии (30,9 евро), Дании (29,8 евро) и Бельгии (28,4 евро).

-Электроэнергия для украинцев в 5 раз дешевле, чем в ЕС, газ - в 2 раза

Кроме того, Евростат сообщает, что средние цены на газ в ЕС были стабильными и составляли 6 евро за 100 кВт⋅ч (примерно 600 евро за 1000 кубометров газа).

Цены на газ были самыми низкими в Венгрии и Румынии (3,5 евро за 100 кВт⋅ч) и в Хорватии (3,8 евро) и самыми высокими в Швеции (11,8 евро), Нидерландах (9,2 евро) и Дания (8,6 евро).

Электроэнергия для украинцев в 5 раз дешевле, чем в ЕС, газ - в 2 раза

Таким образом, средняя цена электроэнергии в странах ЕС (21 евро за 100 кВт⋅ч) в первой половине 2019 года была в пять раз выше, чем в Украине (4,1 евро кВт⋅ч), а цена газа (600 евро за 1000 кубометров) была в два раза выше, чем в Украине (275 евро за 100 кубометров).

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в Украине в первом полугодии 2019 года составила 125 грн (с НДС) за 100 кВт⋅ч (4,1 евро).

Напомним, в Украине средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 8,38 тыс. грн (с НДС) за 1000 куб. м (275 евро).

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