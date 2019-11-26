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Електроенергія для українців в 5 разів дешевше, ніж в ЄС, газ - в 2 рази

Новини » Економіка     26.11.2019 - 15:32
Електроенергія для українців в 5 разів дешевше, ніж в ЄС, газ - в 2 рази
Фото: лічильники електроенергії (РБК-Україна)

Дані Євростату та Госстатат дозволяють порівняти тарифи

Середні ціни на електроенергію для домашніх господарств в Європейському союзі (ЄС) в першій половині 2019 року трохи зросли порівняно з першою половиною 2018 року (20 євро за 100 кВт⋅год), склавши 21 євро за 100 кВт⋅год. Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, середні ціни на електроенергію були найнижчими в Болгарії (9,9 євро за 100 кВт⋅год), Угорщині (11,2 євро) і Литві (12,5 євро) і найвищими в Німеччині (30,9 євро), Данії (29,8 євро) і Бельгії (28,4 євро).

-Електроенергія для українців в 5 разів дешевше, ніж в ЄС, газ - в 2 рази

Крім того, Євростат повідомляє, що середні ціни на газ в ЄС були стабільними і складали 6 євро за 100 кВт⋅год (приблизно 600 євро за 1000 кубометрів газу).

Ціни на газ були найнижчими в Угорщині і Румунії (3,5 євро за 100 кВт⋅год) і Хорватії (3,8 євро) і найвищими в Швеції (11,8 євро), Нідерландах (9,2 євро) і Данія (8,6 євро).

Електроенергія для українців в 5 разів дешевше, ніж в ЄС, газ - в 2 рази

Таким чином, середня ціна електроенергії в країнах ЄС (21 євро за 100 кВт⋅год) в першій половині 2019 року була в п'ять разів вище, ніж в Україні (4,1 євро кВт⋅год), а ціна газу (600 євро за 1000 кубометрів) була в два рази вище, ніж в Україні (275 євро за 100 кубометрів).

Як повідомляло РБК-Україна, середня ціна електроенергії для побутових споживачів в Україні у першому півріччі 2019 року склала 125 грн (з ПДВ) за 100 кВт⋅год (4,1 євро).

Нагадаємо, в Україні середня ціна природного газу для побутових споживачів у першому півріччі 2019 року склала 8,38 тис. грн (з ПДВ) за 1000 куб. м (275 євро).

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