Регулятор снизил плату за подключение к электросетям

Фото: счетчики электроэнергии (РБК-Украина)

Ставки на стандартное подключение упали на 19%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила ставки платы за подключение к электросетям на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Согласно презентациеи НКРЭКУ, ставки платы за стандартное присоединение на 2020 год снижены в среднем на 18,9% по Украине. Стандартное присоединение к электросетям в городах будет стоить в среднем 1,08 тыс за кВт, в сельской местности - 1,25 тыс. грн за кВт.

Кроме того, ставки за нестандартное присоединение мощности снижены на 5% - в среднем до 1,747 тыс. грн за кВт.

Как отметили в НКРЭКУ, снижение ставок усилит позиции Украины в рейтинге благоприятности деловой среды Всемирного банка Doing Business.

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн).