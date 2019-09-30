Госстат назвал среднюю цену газа для населения и промышленности

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Население платит немного меньше

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 8383,95 грн (с НДС) за 1 куб. м, что на 3% больше, чем во втором полугодии 2018 года (8134,07 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 9102,69 грн (с НДС) за 1 куб. м, что на 17% ниже, чем во втором полугодии 2018 года (11010,88 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 5099,9 тыс. кубометров газа (32,4% от общего объема), небытовые - 10619,2 тыс. кубометров (67,6%).

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.