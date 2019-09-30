ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Госстат назвал среднюю цену газа для населения и промышленности

Новости » Экономика    30.09.2019 - 15:27
Госстат назвал среднюю цену газа для населения и промышленности
Фото: газ (pixabay.com)

Население платит немного меньше

Средняя цена природного газа для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 8383,95 грн (с НДС) за 1 куб. м, что на 3% больше, чем во втором полугодии 2018 года (8134,07 грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

По данным статистического ведомства, средняя цена для небытовых потребителей составила 9102,69 грн (с НДС) за 1 куб. м, что на 17% ниже, чем во втором полугодии 2018 года (11010,88 грн).

При этом бытовые потребители получили за полугодие 5099,9 тыс. кубометров газа (32,4% от общего объема), небытовые - 10619,2 тыс. кубометров (67,6%).

Как сообщало РБК-Украина, средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2019 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч, что на 5 копеек выше, чем во втором полугодии 2018 года (1,20 грн).

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" снизил на 3,4% цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО, которая будет действовать в сентябре 2019 года. В целом с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена почти на 28%.

Госстат назвал среднюю цену э/э для населения и промышленности Зарплаты украинцев резко упали
Новости Украины газНафтогаз УкраиныГосударственная служба статистики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь