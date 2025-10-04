UA

Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним "луком"

Світлана Готочкіна (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дівчина нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала стильний осінній образ, який можна взяти собі на замітку.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.

Який "лук" вибрала Готочкіна

Укорочена шкіряна куртка

Головний акцент образу - укорочена куртка насиченого коричневого кольору зі шкіри або якісної екошкіри.

Її ключова особливість - гіпероб'ємні плечі в стилі 80-х, що створює сміливий, драматичний силует. Куртка має тиснення, що надає їй фактурності.

Кроп-топ

Під куртку Світлана одягла мінімалістичний білий кроп-топ, що відкриває живіт. Він балансує об'ємний верх і вносить елемент Y2K-естетики та сучасної вуличної моди.

Джинси

Низ - широкі джинси світло-бежевого або кремового відтінку. Вони мають високу посадку і формують характерний силует.

Світлана Готочкіна (фото: instagram.com/got.sveta)

Чоботи

Образ завершують гостроносі чоботи кольору слонової кістки на високих, тонких підборах. Вони гармонійно продовжують світлу лінію штанів, візуально подовжуючи силует.

Кепі

На голові - бежеве кепі округлої форми. Це класичний французький елемент, що надає образу елегантності та витонченості.

Сумка

У руці - невелика мінісумка світло-коричневого відтінку.

Світлана Готочкіна показала тренди осені 2025 (фото: instagram.com/got.sveta)

Ключові тренди в цьому образі

  • Акцентні плечі: головний тренд, втілений в об'ємній кроп-куртці. Це повернення до драматичного силуету 80-х, що символізує сміливість і силу.
  • Шкіра: використання шкіряної фактури в одязі (куртка) залишається одним із найактуальніших трендів.
  • Кроп-силуети: поєднання укороченого верху (кроп-топ і кроп-куртка) з об'ємним низом (широкі штани) - це сучасна формула, яка дає змогу підкреслити талію і жіночність.
  • Естетика Y2K: натяк на моду 2000-х через відкритий живіт і комбінацію кроп-топа та вільного крою штанів.
  • Монохромна нейтральна гама: образ витриманий у палітрі бежево-коричнево-кремових відтінків. Це робить його дуже дорогим і візуально цілісним, що є ознакою тихої розкоші або мінімалізму.

Світлана Готочкіна задає тренди (фото: instagram.com/got.sveta)

Стиль образу

Цей образ можна описати як поєднання сучасного стрітстайлу з елементами елегантного шику.

Основний стиль - елегантний стрітстайл. Образ виглядає так, ніби його щойно сфотографували під час Тижня моди.

Мінімалізм: нейтральна колірна гама і відсутність надмірного декору.

Естетика 80-х: гіпероб'ємні плечі.

Світлана Готочкіна показала модний "лук" (фото: instagram.com/got.sveta)

