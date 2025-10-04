Елегантний стрітстайл: колишня Цимбалюка вразила модним "луком"

Колишня дівчина нового "Холостяка" Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна продемонструвала стильний осінній образ, який можна взяти собі на замітку.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Укорочена шкіряна куртка
Головний акцент образу - укорочена куртка насиченого коричневого кольору зі шкіри або якісної екошкіри.
Її ключова особливість - гіпероб'ємні плечі в стилі 80-х, що створює сміливий, драматичний силует. Куртка має тиснення, що надає їй фактурності.
Кроп-топ
Під куртку Світлана одягла мінімалістичний білий кроп-топ, що відкриває живіт. Він балансує об'ємний верх і вносить елемент Y2K-естетики та сучасної вуличної моди.
Джинси
Низ - широкі джинси світло-бежевого або кремового відтінку. Вони мають високу посадку і формують характерний силует.
Чоботи
Образ завершують гостроносі чоботи кольору слонової кістки на високих, тонких підборах. Вони гармонійно продовжують світлу лінію штанів, візуально подовжуючи силует.
Кепі
На голові - бежеве кепі округлої форми. Це класичний французький елемент, що надає образу елегантності та витонченості.
Сумка
У руці - невелика мінісумка світло-коричневого відтінку.
Стиль образу
Цей образ можна описати як поєднання сучасного стрітстайлу з елементами елегантного шику.
Основний стиль - елегантний стрітстайл. Образ виглядає так, ніби його щойно сфотографували під час Тижня моди.
Мінімалізм: нейтральна колірна гама і відсутність надмірного декору.
Естетика 80-х: гіпероб'ємні плечі.
