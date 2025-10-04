Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным "луком"

Бывшая девушка нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала стильный осенний образ, который можно взять себе на заметку.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.
Укороченная кожаная куртка
Главный акцент образа - укороченная куртка насыщенного коричневого цвета из кожи или качественной экокожи.
Ее ключевая особенность - гиперобъемные плечи в стиле 80-х, что создает смелый, драматический силуэт. Куртка имеет тиснение, что придает ей фактурность.
Кроп-топ
Под куртку Светлана надела минималистичный белый кроп-топ, открывающий живот. Он балансирует объемный верх и вносит элемент Y2K-эстетики и современной уличной моды.
Джинсы
Низ - широкие джинсы светло-бежевого или кремового оттенка. Они имеют высокую посадку и формируют характерный силуэт.
Сапоги
Образ завершают остроносые сапоги цвета слоновой кости на высоком, тонком каблуке. Они гармонично продолжают светлую линию брюк, визуально удлиняя силуэт.
Кепи
На голове - бежевое кепи округлой формы. Это классический французский элемент, придающий образу элегантности и утонченности.
Сумка
В руке - небольшая мини-сумка светло-коричневого оттенка.
Стиль образа
Этот образ можно описать как сочетание современного стритстайла с элементами элегантного шика.
Основной стиль - элегантный стритстайл. Образ выглядит так, будто его только что сфотографировали во время Недели моды.
Минимализм: нейтральная цветовая гамма и отсутствие чрезмерного декора.
Эстетика 80-х: гиперобъемные плечи.
