Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным "луком"
Бывшая девушка нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала стильный осенний образ, который можно взять себе на заметку.
Какой "лук" выбрала Готочкина
Укороченная кожаная куртка
Главный акцент образа - укороченная куртка насыщенного коричневого цвета из кожи или качественной экокожи.
Ее ключевая особенность - гиперобъемные плечи в стиле 80-х, что создает смелый, драматический силуэт. Куртка имеет тиснение, что придает ей фактурность.
Кроп-топ
Под куртку Светлана надела минималистичный белый кроп-топ, открывающий живот. Он балансирует объемный верх и вносит элемент Y2K-эстетики и современной уличной моды.
Джинсы
Низ - широкие джинсы светло-бежевого или кремового оттенка. Они имеют высокую посадку и формируют характерный силуэт.
Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)
Сапоги
Образ завершают остроносые сапоги цвета слоновой кости на высоком, тонком каблуке. Они гармонично продолжают светлую линию брюк, визуально удлиняя силуэт.
Кепи
На голове - бежевое кепи округлой формы. Это классический французский элемент, придающий образу элегантности и утонченности.
Сумка
В руке - небольшая мини-сумка светло-коричневого оттенка.
Светлана Готочкина показала тренды осени 2025 (фото: instagram.com/got.sveta)
Ключевые тренды в этом образе
- Акцентные плечи: главный тренд, воплощенный в объемной кроп-куртке. Это возвращение к драматическому силуэту 80-х, что символизирует смелость и силу.
- Кожа: использование кожаной фактуры в одежде (куртка) остается одним из самых актуальных трендов.
- Кроп-силуэты: сочетание укороченного верха (кроп-топ и кроп-куртка) с объемным низом (широкие брюки) - это современная формула, которая позволяет подчеркнуть талию и женственность.
- Эстетика Y2K: намек на моду 2000-х из-за открытого живота и комбинации кроп-топа и свободного кроя брюк.
- Монохромная нейтральная гамма: образ выдержан в палитре бежево-коричнево-кремовых оттенках. Это делает его очень дорогим и визуально цельным, что является признаком тихой роскоши или минимализма.
Светлана Готочкина задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)
Стиль образа
Этот образ можно описать как сочетание современного стритстайла с элементами элегантного шика.
Основной стиль - элегантный стритстайл. Образ выглядит так, будто его только что сфотографировали во время Недели моды.
Минимализм: нейтральная цветовая гамма и отсутствие чрезмерного декора.
Эстетика 80-х: гиперобъемные плечи.
Светлана Готочкина показала модный "лук" (фото: instagram.com/got.sveta)
