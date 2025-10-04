ua en ru
Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным "луком"

Суббота 04 октября 2025 14:41
UA EN RU
Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным "луком" Светлана Готочкина (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Бывшая девушка нового "Холостяка" Тараса Цымбалюка Светлана Готочкина продемонстрировала стильный осенний образ, который можно взять себе на заметку.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее публикацию в Instagram.

Какой "лук" выбрала Готочкина

Укороченная кожаная куртка

Главный акцент образа - укороченная куртка насыщенного коричневого цвета из кожи или качественной экокожи.

Ее ключевая особенность - гиперобъемные плечи в стиле 80-х, что создает смелый, драматический силуэт. Куртка имеет тиснение, что придает ей фактурность.

Кроп-топ

Под куртку Светлана надела минималистичный белый кроп-топ, открывающий живот. Он балансирует объемный верх и вносит элемент Y2K-эстетики и современной уличной моды.

Джинсы

Низ - широкие джинсы светло-бежевого или кремового оттенка. Они имеют высокую посадку и формируют характерный силуэт.

Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным &quot;луком&quot;Светлана Готочкина (фото: instagram.com/got.sveta)

Сапоги

Образ завершают остроносые сапоги цвета слоновой кости на высоком, тонком каблуке. Они гармонично продолжают светлую линию брюк, визуально удлиняя силуэт.

Кепи

На голове - бежевое кепи округлой формы. Это классический французский элемент, придающий образу элегантности и утонченности.

Сумка

В руке - небольшая мини-сумка светло-коричневого оттенка.

Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным &quot;луком&quot;Светлана Готочкина показала тренды осени 2025 (фото: instagram.com/got.sveta)

Ключевые тренды в этом образе

  • Акцентные плечи: главный тренд, воплощенный в объемной кроп-куртке. Это возвращение к драматическому силуэту 80-х, что символизирует смелость и силу.
  • Кожа: использование кожаной фактуры в одежде (куртка) остается одним из самых актуальных трендов.
  • Кроп-силуэты: сочетание укороченного верха (кроп-топ и кроп-куртка) с объемным низом (широкие брюки) - это современная формула, которая позволяет подчеркнуть талию и женственность.
  • Эстетика Y2K: намек на моду 2000-х из-за открытого живота и комбинации кроп-топа и свободного кроя брюк.
  • Монохромная нейтральная гамма: образ выдержан в палитре бежево-коричнево-кремовых оттенках. Это делает его очень дорогим и визуально цельным, что является признаком тихой роскоши или минимализма.

Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным &quot;луком&quot;Светлана Готочкина задает тренды (фото: instagram.com/got.sveta)

Стиль образа

Этот образ можно описать как сочетание современного стритстайла с элементами элегантного шика.

Основной стиль - элегантный стритстайл. Образ выглядит так, будто его только что сфотографировали во время Недели моды.

Минимализм: нейтральная цветовая гамма и отсутствие чрезмерного декора.

Эстетика 80-х: гиперобъемные плечи.

Элегантный стритстайл: бывшая Цымбалюка поразила модным &quot;луком&quot;Светлана Готочкина показала модный "лук" (фото: instagram.com/got.sveta)

