Ельченко не видит смысла в созыве Совбеза ООН из-за сбития Ираном украинского самолета

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил о нецелесообразности созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН в отношении сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины" (МАУ). Об этом он заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Нецелесообразность таких действий дипломат объяснил тем, что Тегеран признал свою вину у сбитии украинского самолета.

"Если бы Иран не признал своей вины, возможно, нам бы пришлось обращаться, в том числе в Совет безопасности ООН. Но поскольку ситуация развивалась очень динамично, я просто не вижу, какую цель ставят перед собой те, кто считает, что нужно созвать СБ ООН", - сказал Ельченко.

Посол напомнил, что 9 января Украина воспользовалась возможностью вынести в Совбез вопрос о сбитом над Тегераном Boeing. Тогда заместитель главы МИД Сергей Кислица зачитал во время открытых дебатов Совбеза ООН специальное заявление от имени Канады, Германии, Швеции и Украины, чьи граждане погибли в авиакатастрофе.

По словам Ельченко, сейчас надо сосредотачиваться на международном расследовании. Дипломат отметил, что Иран должен привлечь виновных к ответственности и выплатить все компенсации. Кроме того, расследование должно выяснить "другие составляющие, в том числе "российский след" в виде проданного Ирану российского комплекса "Тор".

Ельченко также сообщил, что украинская сторона находится в постоянном контакте с другими государствами, а также с компанией Boeing, представители которой обязательно войдут в состав международной комиссии, которая создается.

Напомним, 14 января, власти Ирана заявили, что задержали "некоторых людей" за роль в катастрофе украинского самолета под Тегераном. При этом детали задержания, количество арестованных и их имена не разглашаются.

В ближайшее время в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета МАУ в Иране.

Как известно, авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек. Иранские военные заявили, что сбили самолет по ошибке, ожидая атаки со стороны США.

В авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады и Германии, Ирана и Афганистана.