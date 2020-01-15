Єльченко не бачить сенсу у скликанні Радбезу ООН через збиття Іраном українського літака

Посол України в США Володимир Єльченко заявив про недоцільність скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН щодо збитого в Ірані літака "Міжнародних авіаліній України" (МАУ). Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Недоцільність таких дій дипломат пояснив тим, що Тегеран визнав свою провину у збитті українського літака.

"Якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН", - сказав Єльченко.

Посол нагадав, що 9 січня Україна скористалася можливістю винести у Радбез питання про збитий над Тегераном Boeing. Тоді заступник глави МЗС Сергій Кислиця зачитав під час відкритих дебатів Радбезу ООН спеціальну заяву від імені Канади, Німеччини, Швеції та України, чиї громадяни загинули в авіакатастрофі.

За словами Єльченка, зараз треба зосереджуватися на міжнародному розслідуванні. Дипломат зазначив, що Іран має притягнути винних до відповідальності та виплатити всі компенсації. Крім того, розслідування має з'ясувати "інші складові, в тому числі "російський слід" у вигляді проданого Ірану російського комплексу "Тор".

Єльченко також повідомив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з іншими державами, а також з компанією Boeing, представники якої обов'язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.

Нагадаємо, 14 січня, влада Ірану заявила, що затримали "деяких людей" за роль у катастрофу українського літака під Тегераном. При цьому деталі затримання, кількість заарештованих і їхні імена не розголошуються.

Найближчим часом в Лондоні (Велика Британія) відбудеться зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн, громадяни яких загинули катастрофі літака МАУ в Ірані.

Як відомо, авіакатастрофа в Ірані сталася 8 січня 2020 року. Лайнер компанії МАУ виконував міжнародний рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ, але через кілька хвилин після зльоту впав в 15 кілометрах від аеропорту вильоту. Жертвами катастрофи стали 176 осіб. Іранські військові заявили, що збили літак помилково, очікуючи атаки з боку США.

В авіакатастрофі загинули громадяни України, Великобританії, Швеції, Канади і Німеччини, Ірану та Афганістану.