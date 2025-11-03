ua en ru
Экзотический деликатес: почему манго в Украине такое дорогое и откуда его привозят

Понедельник 03 ноября 2025 09:10
Экзотический деликатес: почему манго в Украине такое дорогое и откуда его привозят Манго - один из самых дорогих фруктов в Украине (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Сегодня цены на некоторые фрукты в Украине - достаточно высокие. Особенно если они, как манго, относятся к так называемым экзотическим плодам.

Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.

Почему именно цены на манго в Украине - высокие

По словам эксперта, манго относится к самым дорогим фруктам на полках украинских магазинов. Это объясняется тем, что:

  • в Украине эти плоды не растут;
  • их наличие полностью зависит от импорта.

"Этот экзотический фрукт приходится доставлять издалека. Сейчас цена одного манго в супермаркетах - около 60-80 гривен за штуку (плод среднего размера)", - поделился Гопка.

Он отметил, что высокую цену на манго формируют в целом:

  • долгий путь "от плантации до прилавка";
  • небольшие объемы поставок.

"Манго - дорогое из-за своего статуса импортного деликатеса", - добавил аналитик.

Какие страны - крупнейшие поставщики манго

Гопка рассказал, что крупнейшими поставщиками манго в Украину являются:

  • Бразилия (около 50% импорта манго в 2020 году);
  • Перу (примерно 32%).

Кроме того, небольшие партии этих фруктов завозят:

  • из Вьетнама;
  • из Коста-Рики;
  • из Испании;
  • из Турции и других стран.

"Даже при благоприятной логистике эти фрукты не будут дешевыми. Поэтому манго в украинской розничной торговле - это товар для ценителей. И берут его обычно поштучно, а не килограммами", - подытожил специалист.

Напомним, ранее ученые доказали неожиданную пользу манго, что может стать прорывом в лечении диабета.

Кроме того, считается, что этот тропический фрукт способен творить чудеса с женским организмом.

Читайте также, какие 5 фруктов из супермаркета нужно есть хотя бы раз в неделю, чтобы поддержать здоровье.

