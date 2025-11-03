Экзотический деликатес: почему манго в Украине такое дорогое и откуда его привозят
Сегодня цены на некоторые фрукты в Украине - достаточно высокие. Особенно если они, как манго, относятся к так называемым экзотическим плодам.
Об этом рассказал в комментарии РБК-Украина аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Максим Гопка.
Почему именно цены на манго в Украине - высокие
По словам эксперта, манго относится к самым дорогим фруктам на полках украинских магазинов. Это объясняется тем, что:
- в Украине эти плоды не растут;
- их наличие полностью зависит от импорта.
"Этот экзотический фрукт приходится доставлять издалека. Сейчас цена одного манго в супермаркетах - около 60-80 гривен за штуку (плод среднего размера)", - поделился Гопка.
Он отметил, что высокую цену на манго формируют в целом:
- долгий путь "от плантации до прилавка";
- небольшие объемы поставок.
"Манго - дорогое из-за своего статуса импортного деликатеса", - добавил аналитик.
Какие страны - крупнейшие поставщики манго
Гопка рассказал, что крупнейшими поставщиками манго в Украину являются:
- Бразилия (около 50% импорта манго в 2020 году);
- Перу (примерно 32%).
Кроме того, небольшие партии этих фруктов завозят:
- из Вьетнама;
- из Коста-Рики;
- из Испании;
- из Турции и других стран.
"Даже при благоприятной логистике эти фрукты не будут дешевыми. Поэтому манго в украинской розничной торговле - это товар для ценителей. И берут его обычно поштучно, а не килограммами", - подытожил специалист.
Напомним, ранее ученые доказали неожиданную пользу манго, что может стать прорывом в лечении диабета.
Кроме того, считается, что этот тропический фрукт способен творить чудеса с женским организмом.
Читайте также, какие 5 фруктов из супермаркета нужно есть хотя бы раз в неделю, чтобы поддержать здоровье.