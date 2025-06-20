Екзистенційна загроза: у Бундесвері оцінили рівень небезпеки від Росії

Програмний документ, який розроблявся протягом півтора року для створення концептуальної основи розвитку Бундесверу, визначає Росію, як загрозу. Зокрема там зазначено, що Росія останні роки цілеспрямовано переорієнтовую абсолютно усю державну та економічну структуру на велику війну проти НАТО.

Росіяни активно модернізують свою армію, використовуючи досвід війни в Україні. У 2026 році російська армія може налічувати вже 1,5 мільйона одиниць живої сили. Також Кремль мобілізує промисловість та владу, щоб до кінця десятиліття бути максимально готовим до великомасштабного конфлікту проти Альянсу.

В документі також підкреслюється, що час на підготовку збігає: Німеччина повинна значно розширити військові та цивільні оборонні можливості. Це дозволить у майбутньому впевнено протистояти російським спробам вторгнення.