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Німеччині знадобиться ще 60 тисяч військових для нових цілей НАТО, - Пісторіус

Німеччина, Четвер 05 червня 2025 16:06
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Німеччині знадобиться ще 60 тисяч військових для нових цілей НАТО, - Пісторіус Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Для виконання нових цілей НАТО Німеччині необхідно збільшити чисельність армії на 50-60 тисяч солдатів. Це пов'язано з планами Альянсу щодо посилення обороноздатності на тлі загрози з боку Росії.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Пісторіус зазначив, що наразі в Бундесвері служить близько 180 000 солдатів, але цього недостатньо для виконання нових завдань НАТО.

Він також підкреслив важливість перегляду системи військової служби, включаючи можливе відновлення призову, щоб забезпечити необхідну чисельність особового складу.

"Ми припускаємо - але це лише приблизні оцінки - що нам потрібно близько 50-60 тисяч солдатів у постійних збройних силах на додачу до того, що маємо сьогодні", - сказав німецький міністр.

Як зазначає видання, НАТО планує значне розширення своїх військових можливостей, зокрема у сферах протиповітряної та протиракетної оборони, далекобійного озброєння, логістики та наземних сил. Ці кроки спрямовані на посилення стримування та оборони перед обличчям зростаючої загрози з боку Росії.

У зв'язку з цим, Німеччина розглядає можливість збільшення чисельності активних військовослужбовців до 203 тисяч осіб, а також посилення резерву до 60 тисяч солдатів. Ці заходи мають на меті забезпечити здатність Бундесверу ефективно реагувати на нові виклики безпеки та виконувати свої зобов'язання в рамках НАТО.

Загроза для НАТО з боку Росії

Нагадаємо, раніше у доповіді Бундесверу йшлося про те, що Росія, ймовірно, готується до можливої великомасштабної війни з НАТО. Припускається, що російський диктатор Володимир Путін має намір досягати своїх цілей силовим шляхом.

Пізніше Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що напад з боку Росії може відбутися вже за кілька років, і наголосив, що Литва має близько чотирьох-п’яти років для підготовки.

Крім того, минулого місяця стало відомо, що Росія активізувала спостереження за діяльністю НАТО в Балтійському морі. Ба більше, росіяни неодноразово вдались до демонстрацій сили та провокацій.

Нещодавно Альянс звернувся до Німеччини з проханням надати ще сім бригад - близько 40 тисяч військовослужбовців - для посилення оборони НАТО.

До того ж НАТО закликає союзників терміново посилити військову міць. Наразі вже розставлено пріоритети, зокрема:

  • протиповітряна і протиракетна оборона,
  • системи зброї великої дальності,
  • логістика,
  • великі збройні сили сухопутних військ.

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