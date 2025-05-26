Німеччина терміново переозброюється: Росія накопичить сили для війни з НАТО до 2029 року
Начальник Генштабу збройних сил Німеччини Карстен Броєр віддав наказ про повне оснащення німецьких збройних сил зброєю та іншими матеріалами до 2029 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За оцінками Броєра та інших високопоставлених військових чиновників НАТО, до 2029 року Росія, можливо, відновить свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.
В останньому документі під назвою "Пріоритети директиви з підвищення готовності", підписаному Бройєром 19 травня, ідеться про те, що Німеччина досягне мети за допомогою коштів, які вивільнилися внаслідок ослаблення боргового тягаря країни в березні.
Цілі Німеччини
У директиві Броєр встановлює пріоритети щодо озброєнь, які слід придбати або розробити насамперед. Це частково відображає пріоритети, раніше викладені НАТО.
Серед них Броєр називає зміцнення виснаженої системи протиповітряної оборони Німеччини, зокрема, з метою перехоплення безпілотників.
Минулого року джерела повідомили агентству Reuters, що НАТО попросить Берлін щонайменше вчетверо збільшити свою протиповітряну оборону, задіявши як системи з більшою дальністю дії, такі як Patriot, так і системи малої дальності.
Ще одним пріоритетом, згідно з документом, є здатність наносити точкові дальні удари, ефективно вражаючи цілі на відстані понад 500 кілометрів і далеко за лінією фронту.
Крім вимоги поповнити запаси боєприпасів у Німеччині, Броєр також наказує Німеччині підвищити цільові показники щодо запасів усіх типів боєприпасів.
Іншими пріоритетами, перерахованими в документі, є швидке розширення можливостей Німеччини в галузі радіоелектронної боротьби і створення стійкої системи "наступальних і оборонних можливостей" у космосі.
Російська загроза
У своїй промові в середині травня командувач армії Альфонс Маїс заявив, що масштабна соціальна і промислова мобілізація означає, що російські війська швидко нарощують вогневу міць.
"З 2029 року, найпізніше, російські сили будуть здатні на звичайну агресію проти території НАТО у великих масштабах", - сказав він. "Але вони можуть почати випробовувати нас набагато раніше".
Нагадаємо, у березні Німеччина схвалила масштабний фінансовий пакет. Він передбачає скасування "боргового гальма" для витрат на оборону, а також виділення 500 млрд євро для спеціального інфраструктурного фонду.
Раніше міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина може вже з 2026 року повернути обов'язкову службу в армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.