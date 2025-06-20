Экзистенциальная угроза: в Бундесвере оценили уровень опасности от России

Программный документ, который разрабатывался в течение полутора лет для создания концептуальной основы развития Бундесвера, определяет Россию, как угрозу. В частности там указано, что Россия последние годы целенаправленно переориентирует абсолютно всю государственную и экономическую структуру на большую войну против НАТО.

Россияне активно модернизируют свою армию, используя опыт войны в Украине. В 2026 году российская армия может насчитывать уже 1,5 миллиона единиц живой силы. Также Кремль мобилизует промышленность и власть, чтобы к концу десятилетия быть максимально готовым к крупномасштабному конфликту против Альянса.

В документе также подчеркивается, что время на подготовку истекает: Германия должна значительно расширить военные и гражданские оборонительные возможности. Это позволит в будущем уверенно противостоять российским попыткам вторжения.