Без экзаменов или с пересдачей: как украинцам обменять иностранные права в 2026 году

06:40 18.03.2026 Ср
Для каких стран не действует автоматическое признание водительского удостоверения?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Польское водительское удостоверение (Getty Images)

Украинцы, которые научились водить и получили права за рубежом, могут свободно обменять их на украинское удостоверение. Однако правила зависят от того, в каком именно государстве выдали документ.

Подробно о том, как работает механизм обмена в 2026 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Главный сервисный центр МВД.

Главное:

  • Украинцы могут легализовать свои иностранные права в любом сервисном центре МВД.
  • Для водителей из Польши, Германии, Чехии и других стран ЕС обмен обычно проходит без экзаменов.
  • Владельцам прав из США, Канады или Китая придется заново сдавать теорию и вождение.
  • Если вы ранее обменяли украинские права на иностранные, вернуть их можно по упрощенной процедуре.
  • Услуга доступна по всей Украине независимо от того, где вы зарегистрированы.

Кто может обойтись без экзаменов

Сдавать экзамены в МВД не нужно, если ваши права выдала страна, подписавшая Венскую конвенцию о дорожном движении. В этот список входят такие государства:

  • Германия,
  • Франция,
  • Италия,
  • Польша,
  • Испания,
  • Чехия,
  • Литва,
  • Латвия,
  • Эстония,
  • Молдова,
  • Грузия,
  • Казахстан,
  • Узбекистан.

Поскольку эти страны имеют единые с Украиной стандарты, документы обменивают сразу после проверки.

Также без проверок знаний возвращают национальные права тем, кто в свое время обменял украинское удостоверение на иностранное. Вам просто откроют те же категории, которые были у вас раньше.

Когда придется идти в экзаменационный класс

Есть ряд стран, чьи удостоверения в Украине не признаются автоматически. Если вы получили права в США, Канаде, Китае, Индии или Пакистане, готовьтесь к экзаменам. Вам нужно будет успешно пройти тест на знание ПДД и подтвердить навыки управления на площадке или в городе.

Такие же правила действуют, если администратор МВД не сможет подтвердить, что ваши иностранные права настоящие.

Какие документы взять с собой

Для обмена не обязательно ехать по месту регистрации - обращайтесь в любой удобный сервисный центр МВД. С собой нужно иметь:

  • паспорт и идентификационный код;
  • иностранное удостоверение с официальным переводом на украинский язык;
  • подтверждение из-за границы (документ от консульства или иностранного ведомства), что права настоящие и вас не лишали права вождения.

После проверки документов специалист МВД скажет, готовы ли ваши новые права, нужно ли регистрироваться на экзамен.

Ранее РБК-Украина писало, что пометка "78" в водительском удостоверении означает запрет управлять авто с механической коробкой передач. Если водитель с таким ограничением садится за руль машины с "механикой", это считается нарушением и приравнивается к управлению без соответствующего права.

Также мы рассказывали, что в Украине активизировались мошенники, которые продают фальшивые водительские удостоверения под видом "официальных" документов онлайн. Они обещают внести данные в реестры и присылают подделки по почте после получения денег.

Зеленский призвал Трампа и Стармера встретиться и помириться
