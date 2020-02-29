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В Эквадоре подтвердили первый случай коронавируса в стране

Новости » Общество     29.02.2020 - 18:13
В Эквадоре подтвердили первый случай коронавируса в стране
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Заболевшая находится в реанимации в критическом состоянии

Власти Эквадора подтвердили первый случай заражения новым типом коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает Еl Universo.

Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило первый случай коронавируса в субботу утром. Сообщаемся, что заболевшим является 70-летний турист, сейчас она находится в реанимации в критическом состоянии.

Напомним, в Катаре зарегистрировали первый случай заражения новым типом коронавируса. Министерство здравоохранения страны сообщило, что заболевшим является 36-летний гражданин Катара, который недавно вернулся из Ирана. Его эвакуировали на правительственном чартерном самолете и с другими пассажирами поместили на карантин. Мужчину госпитализировали в инфекционный центр, где его изолировали. Пациент находится в стабильном состоянии.

Кроме того, в Монако вечером 28 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом. В больнице выявили заражение коронавирусом в 50-летнего мужчины. Больной был госпитализирован в больницу французского города Ницца.

Как известно, до этого в Европе коронавирус был зафиксирован в 23 странах - Нидерландах, Литве, Беларуси, Швейцарии, Италии, Греции, Грузии, Эстонии, Дании, Норвегии, Северной Македонии, Германии, Франции, Британии, Испании, Австрии, Хорватии, Израиле, Российской Федерации, Румынии, Бельгии, Финляндии и Швеции.

В Великобритании число заболевших коронавирусом возросло до 23 В Катаре зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
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