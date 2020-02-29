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В Еквадорі підтвердили перший випадок коронавірусу в країні

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 18:13
В Еквадорі підтвердили перший випадок коронавірусу в країні
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Хвора перебуває в реанімації в критичному стані

Влада Еквадору підтвердила перший випадок зараження новим типом коронавірусу COVID-19 в країні. Про це повідомляє Еl Universo.

Міністерство охорони здоров'я Еквадору підтвердило перший випадок коронавірусу в суботу вранці. Повідомляється, що хворою є 70-річний турист, зараз вона знаходиться в реанімації в критичному стані.

Нагадаємо, в Катарі зареєстрували перший випадок зараження новим типом коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що хворим є 36-річний громадянин Катару, який недавно повернувся з Ірану. Його евакуювали на урядовому чартерному літаку і з іншими пасажирами помістили на карантин. Чоловіка госпіталізували в інфекційний центр, де його ізолювали. Пацієнт перебуває в стабільному стані.

Крім того, в Монако увечері 28 лютого підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. У лікарні виявили зараження коронавірусів в 50-річного чоловіка. Хворий був госпіталізований в лікарню французького міста Ніцца.

Як відомо, до цього в Європі коронавірус був зафіксований в 23 країнах - Нідерландах, Литві, Білорусі, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлі , Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії та Швеції.

У Великобританії кількість хворих коронавірусом зросла до 23 У Катарі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом
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