САП просить арештувати Мудру, альтернатива - застава в 150 млн гривень

Що відомо про засідання

Розгляд клопотання щодо запобіжного заходу для Мудрої на 21 серпня 2026 року розпочався о 14:00.

Мудра та її захист попросили перенести засідання через погіршення стану її здоров'я. Підозрювана сказала, що їй потрібен час для реабілітації, оскільки, за її словами, здоров'я погіршилось на тлі останніх подій.

Також захист просив проводити розггляд у закритому режимі, оскільки, за словами адвокатів, у матеріалах справи містяться відомості про особисте та сімейне життя Мудрої.

Суд відмовив і продовжив засідання у відкритому режимі.

Що просить сторона обвинувачення

САП просить для заступниці керівника ОП заставу у розмірі 150 мільйонів гривень.

Засідання щодо запобіжного заходу Мудрій відклали до понеділка, 24 серпня. За цей час захист матиме можливість ознайомитись із матеріалами справи.

Історія справи "Форест Гамп"

Нагадаємо, що колишній заступниці керівника ОП Ірині Мудрій 19 серпня оголосили підозру в межах спецоперації "Форест Гамп" "з ліквідації високорівневої корупції".



За даними НАБУ та САП, йдеться про 150 мільйонів гривень готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі "Мідас".

Вранці 19 серпня антикорупційні органи НАБУ та САП заявили про викриття злочинної організації.

За версією слідства, до її керівництва входили чинний і колишній народні депутати, а також високопосадовці Офісу президента. Джерела РБК-Україна вже того дня назвали серед можливих фігурантів саме Ірину Мудру.

Слідство встановило, що на оприлюднених плівках заступниця керівника ОП обговорювала спроби вплинути на конкурс на посаду керівника САП, аби не допустити переобрання Олександра Клименка.

Ще того ж дня, 19 серпня, главa держави підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади заступниці керівника Офісу президента.