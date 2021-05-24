Инцидент с самолетом в Минске: МИД Британии призывает провести чрезвычайную встречу ICAO

Великобритания призывает провести чрезвычайную встречу ICAO в связи с инцидентом с посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Королевство работает вместе со своими союзниками над выработкой координированного ответа, который может включать введение новых санкций.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Он подчеркнул, что страна призывает к немедленному освобождению Романа Протасевича и остальных политических заключенных Беларуси.

"Соединенное Королевство также призывает Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) провести срочную встречу, чтобы рассмотреть несоблюдение режимом международных норм, обеспечивающих безопасность гражданской авиации", - подчеркнул глава британского МИД.

Кроме того, он призвал привлечь к ответственности белорусского лидера Александра Лукашенко за инцидент с посадкой самолета.

Накануне самолет Ryanair, который выполнял рейс Афины - Вильнюс, принудительно посадили в Минске якобы из-за сообщения о бомбе. Кроме того, в воздух поднимали истребитель МиГ-29, и пилотам угрожали сбить самолет Ryanair.